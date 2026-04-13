Educação de Cabo Frio convoca candidatos inscritos em Processo Seletivo para apresentação de documentos

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Educação, convoca novo grupo de candidatos aos cargos de Inspetor de Alunos e Professor Docente I, inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, para formação de cadastro reserva. Os convocados pelo Edital nº 069/2026 devem comparecer à sede da Secretaria nesta nesta terça (14), quarta (15) e quinta-feira (16) para apresentação da documentação necessária. Clique AQUI para acessar o Edital com a listagem de convocação (páginas 02-21).

Nos três dias, o atendimento aos candidatos acontecerá em diferentes horários, em turnos da manhã e da tarde, de acordo com o cronograma previsto no Edital, organizado nominalmente, por grupos e por ordem de classificação. A lista de documentos obrigatórios (originais e cópias) para apresentação inclui comprovante de inscrição impresso, identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral, certificado de reservista, carteira de trabalho, certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 14 anos, PIS/PASEP, comprovante de residência atualizado, comprovantes de habilitação, titulação e experiência referentes ao cargo em que concorre e comprovante de formação em Libras (se houver), além do Termo de Responsabilidade preenchido, que está anexado no Edital. Todos os pré-requisitos previamente estabelecidos no Edital devem ser cumpridos.

Após a apresentação dos documentos, os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 48 horas acessando o link https://forms.gle/hh1PwQcdNoaPgxq49. O formulário de recurso ficará aberto das 8h do dia 17 de abril até as 8h do dia 19 de abril.

A não apresentação da documentação exigida, a entrega incompleta ou a constatação de inconsistências nos dados informados poderá resultar na eliminação do candidato do Processo Seletivo. Vale lembrar que as convocações ocorrem de forma gradativa, de acordo com a necessidade da rede municipal de ensino.

A Secretaria Municipal de Educação fica localizada na Rua Romário Gomes, nº 235, Jardim Flamboyant (Centro de Gestão Educacional Darcy Ribeiro).