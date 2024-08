Educação de São Pedro da Aldeia realiza “Projeto Carreiras – Mostra das Profissões” com alunos da rede municipal

A Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia, por meio da Coordenadoria de Educação Preventiva, irá realizar o “Projeto Carreiras – Mostras das Profissões” com alunos da rede municipal de ensino. O evento irá acontecer na quarta-feira (28/08), a partir das 9h, no auditório da Ives Church, na Rua José Hidelfonso de Souza Ramos, nº 840, Estação.

A mostra pretende alcançar 700 alunos da rede municipal do 9º ano do ensino fundamental, ampliando os conhecimentos sobre carreiras e mercado de trabalho, além de promover a orientação vocacional.

O evento tem como objetivo despertar nos estudantes a vocação profissional, promovendo oportunidades e experiências em diversas áreas, visando desenvolver estratégias que estimulem perspectivas de futuro e projeto de vida nos educandos.

Ao todo, irão participar 12 escolas da rede municipal de ensino, sendo elas a E.M. Antônio Vaz da Silva, E.M. Capitão Costa, E.M. Dulcinda Jotta, E.M. Francisco Paes de Carvalho, E.M. Lucinda Franciscone, E.M. Luiza Terra de Andrade, E.M. Maria da Glória S. Motta, E.M. Profª Miriam Alves, E.Mz. Paineira, E.Mz. Retiro, E.M. Vidal de Negreiros e E.M. Vinhateiro.

A iniciativa conta com a parceria da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Colégios Estaduais – FAETEC, FIRJAN/SENAI, do curso Cultura Inglesa e do Curso Preparatório Militar PAPIRO, entre outros.