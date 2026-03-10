‘Eles iam matar, iam queimar’ diz filho de idosa sequestrada em São Pedro da Aldeia

Filho da vítima releva novos detalhes sobre osequestro da idosa de 70 anos, que mobilizou forças de segurança de dois estados.

O caso aconteceu na última sexta-feira (6), quando a mulher foi sequestrada em São Pedro da Aldeia e levada no porta-malas do próprio carro até Minas Gerais, onde acabou sendo resgatada após uma ação policial.

O filho contou que a família viveu momentos de desespero desde que recebeu uma foto da idosa dentro do porta-malas do veículo.

O que diz o filho da vítima

Segundo ele, a polícia trabalha com a hipótese de que os criminosos estavam fugindo para Minas Gerais quando decidiram abordar a vítima.

“Pelo que a polícia está investigando, provavelmente eles estavam fugindo para Minas e viram o carro da minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 70 anos, vulnerável, e eles aproveitaram a situação”, relatou.

Ainda de acordo com o filho, durante o trajeto a idosa conseguiu ouvir conversas entre os sequestradores. Em determinado momento, os criminosos perguntaram o que ela fazia e ela respondeu que era dentista. Eles também teriam comentado sobre o carro da vítima, dizendo que o veículo era muito bom.

O relato também aponta que a idosa foi submetida a forte pressão psicológica enquanto permanecia no porta-malas.

“Eles perguntaram a idade da minha mãe e falaram várias vezes que ela já tinha vivido demais, que tinha 70 anos. Ficaram repetindo isso o tempo todo”, contou o filho.

Segundo ele, os criminosos também conseguiram extorquir dinheiro da vítima durante o sequestro.

“Eles tentaram extorquir e chegaram a levar cerca de R$ 3.400 da minha mãe”, afirmou.

A suspeita é que o grupo seguia viagem em direção à cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Para o filho da vítima, o desfecho poderia ter sido trágico caso a polícia não tivesse agido rapidamente.

“Provavelmente minha mãe ia morrer. Se a polícia não age, é papo de uma hora, uma hora e meia e minha mãe estava morta. Eles iam matar, iam queimar”, disse.

Resgate

Ele também destacou a atuação das forças de segurança no resgate.

“A polícia foi fantástica. Agiu num timing perfeito”, completou.

No momento da abordagem policial, a idosa e um homem que estava com ela, um pintor que iria realizar um serviço em sua casa foram encontrados dentro do porta-malas do veículo após horas em cárcere.

Quatro pessoas foram detidas no caso: um adulto foi preso e três adolescentes foram apreendidos.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.