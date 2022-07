Elymar Santos vai cantar na festa de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Cabo Frio

Com o objetivo de traçar estratégias e definir o plano organizacional para os festejos pelo dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Cabo Frio, uma reunião de planejamento foi realizada, na manhã desta segunda-feira (18), no auditório da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.

Para marcar a data, o município terá uma programação diversificada do dia 6 ao dia 15 de agosto, unindo atividades religiosas, esportivas e de lazer, com destaque para o show de Elymar Santos, que será realizado no dia 13 de agosto (sábado), na Praça Porto Rocha, no Centro.

A Feira Cultural, realizada quinzenalmente na Praia do Forte, também será uma das atrações, com a participação de cerca de 90 participantes, moradores da cidade de Cabo Frio, entre artesãos, produtores rurais, artistas plásticos e artistas de rua.

Tanto a programação quanto o planejamento estrutural foram repassados às autoridades por meio do secretário adjunto de Comunicação, Marcos Azevedo; do secretário de Governo, Betinho Araujo, e do padre Marcelo Chelles, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

“Nossa comunidade vai se reunir, mais uma vez, para celebrar a nossa padroeira, então é muito importante recomeçar, após a pandemia, com essa grande programação. Quero desde já convidar as pessoas para este momento tão rico, tão bonito e de confraternização pessoal. Com a graça de Deus, retomaremos todo o nosso caminhar”, declarou o padre Marcelo Chelles.



Citando a intersetorialidade como essencial para a organização da Festa da Padroeira, o secretário de governo, Betinho Araujo, festejou o retorno da tradição comemorativa.

“A Festa da Padroeira é muito tradicional na cidade, e devido à pandemia, ficou este tempo sem podermos realizar. É uma alegria muito grande vermos a integração de diversas pastas da Prefeitura de Cabo Frio, junto à Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e sociedade civil. A festa volta para fomentar a economia, o comércio e o turismo, e é um patrimônio que precisamos manter vivo”, disse Betinho.

Também participaram da reunião, o secretário de Segurança Pública, Ruy França; a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Katyuscia Brito; a secretária de Mobilidade Urbana, Tita Calvet; a secretária adjunta de Meio Ambiente e Saneamento, Marcela Santanna; além de representantes da Secretaria de Saúde; Comsercaf; Defesa Civil; Fiscalização de Posturas; Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Confira a programação popular, de 12 a 15 de agosto, na Praça Porto Rocha:

12/08 (sexta-feira)

20h30 – Show com Alvinho e Banda, em um tributo a Elza Soares.

13/08 (sábado)

21h30 – Show com Elymar Santos

14/08 (domingo)

9h – Corrida da Padroeira

12h – Almoço da Padroeira e show com a Banda Santa Helena

14h – Show com Big Washington

20h – Show com Água de Moringa

15/08 (segunda-feira)

9h – Passeio ciclístico da Padroeira

18h – Procissão de Nossa Senhora da Assunção

20h – Show com Jero e Jamantha

A programação religiosa, que começa no dia 6 de agosto, será divulgada no site da Paróquia Nossa Senhora da Assunção: www.pnsassuncao.org.br.