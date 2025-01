Em 10 dias, Búzios teve 116 atendimentos nas praias e nenhum óbito

Entre os dias 26 de dezembro e 6 de janeiro, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, através da coordenadoria de Guarda-Vidas, intensificou o atendimento nas praias do município para garantir a segurança de banhistas e turistas. Foram realizados 116 atendimentos, com destaque para a praia de Geribá, sem nenhum registro de óbitos por afogamento nos últimos anos!

Com um contingente de 60 Guarda-Vidas distribuídos nas praias de Caravelas, José Gonçalves, Tucuns, Geribá, Ferradura, Forno e Brava, as equipes atuaram em casos de afogamentos, ferimentos graves, princípios de infarto e crianças perdidas. O trabalho incansável da equipe garante mais tranquilidade e segurança para todos que visitam as praias de Búzios.