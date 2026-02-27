Em viagem, prefeito de Cabo Frio faz reunião on-line com gabinete de Crises Climáticas

No início desta manhã de sexta, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, se reuniu com secretários para um parque logístico para distribuição estratégica de equipamentos pesados, garantindo agilidade no atendimento às áreas que mais precisam, como Maria Joaquina, Jacaré e Tamoios.

As equipes estão mobilizadas e atuando de forma integrada. “

“Estou acompanhando on-line cada ocorrência e coordenando, junto à Defesa Civil, as ações nos incidentes de maior gravidade. Segundo as informações técnicas da Defesa Civil, a tendência agora é de estabilidade climática. Seguimos monitorando em tempo real. Se houver qualquer mudança no cenário, interrompo minha agenda e retorno imediatamente para Cabo Frio. Quem estiver enfrentando dificuldade deve ligar 199. A Prefeitura está preparada para prestar socorro, assistência social e atendimento em saúde a todos que precisarem. Trabalho, organização e responsabilidade para proteger nossa cidade”, disse o prefeito.