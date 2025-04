Embarcações abandonadas são retiradas da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo realizou hoje uma operação para remover embarcações irregulares e abandonadas na Praia dos Anjos. A ação faz parte do cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) estabelecido com o Ministério Público e contou com a colaboração do ICMBio, da Fundação de Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, dos Serviços Públicos e do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC).

As embarcações retiradas já haviam sido autuadas, mas, sem a identificação de seus proprietários, permaneceram na faixa de areia. Além da remoção, novas notificações serão encaminhadas para outras embarcações irregulares, concedendo um prazo de 15 dias para que seus responsáveis se adequem às normas. A iniciativa busca otimizar o uso do espaço público, promover a segurança e preservar o meio ambiente da região.