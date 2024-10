Um carro caiu no Canal do Itajuru, no centro de Cabo Frio. O acidente foi por volta das 2h da madrugada deste domingo (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, dois veículos colidiram na Rua Constantino Menelau e um deles acabou caindo no canal.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro a uma mulher de 44 anos, que foi levada para o Hospital de Emergência de Cabo Frio. Mas de acordo com a Polícia Civil, ela foi presa em flagrante por embriaguez ao volante.