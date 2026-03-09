Empresária de Cabo Frio relata abuso contra ex-marido

Neste domingo, dia 08, a empresária Estephany Goes, proprietária de um salão de luxo no bairro Passagem, em Cabo Frio, no Dia Internacional da Mulher, um relato de supostos abusos que afirma ter sofrido durante o relacionamento com o ex-marido, o empresário Fábio Goes.

Em vídeo e publicações nas redes sociais, a empresária afirmou que decidiu expor a situação após encerrar definitivamente o relacionamento, que, segundo ela, foi marcado por anos de abusos emocional, sexual, patrimonial e financeiro.

De acordo com o depoimento divulgado, o ex-companheiro exerceria controle sobre diferentes aspectos de sua vida, incluindo decisões financeiras e rotinas pessoais. Ela também relatou que teria sido afastada de amigos e familiares durante o período da relação.

“Durante muito tempo eu sofri abuso emocional, sexual, patrimonial e financeiro”, afirmou a empresária ao explicar os motivos que a levaram a tornar a situação pública.

Ainda segundo Estephany Goes, a decisão de encerrar o relacionamento ocorreu após um longo processo pessoal. Ela relatou que buscou apoio da família e iniciou acompanhamento terapêutico antes de tornar a situação pública.

Informações divulgadas pela empresária indicam que o caso envolve registros na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e a solicitação de medidas protetivas.

Até o momento, o empresário Fábio Goes não se pronunciou publicamente sobre as acusações.