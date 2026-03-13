“Empresário” de Cabo Frio é apontado como integrante de uma rede ligada ao tráfico internacional de cocaína

Nesta sexta-feira, dia 13, uma operação da Polícia Civil revelou novos desdobramentos de um esquema investigado de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro com base em Cabo Frio.



A ação foi conduzida por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco endereços: dois em Cabo Frio, um em Itaperuna e outros dois nas cidades de Santos e São Vicente, no litoral de São Paulo.

Durante as diligências, os policiais apreenderam armas, munições, documentos, cheques e moedas estrangeiras, além de outros objetos que podem ajudar no avanço das investigações. Entre os itens recolhidos estão uma pistola Beretta calibre 9mm e uma pistola Taurus calibre .45, acompanhadas de carregadores e munições.

De acordo com a Polícia Civil, o principal alvo da operação é Carlos Sandro Simen Poeis, conhecido pelos apelidos de “Abutre” e “Paulista”. Ele é apontado como integrante de uma rede ligada ao tráfico internacional de cocaína proveniente da Bolívia, que utilizaria aeronaves particulares para transportar drogas para o Brasil.

A ex-companheira do investigado, que foi candidata a vereadora em Cabo Frio em 2004, também é alvo das investigações. Segundo a polícia, ela aparece como única sócia de uma empresa que teria sido utilizada para movimentar valores suspeitos, possivelmente ligados ao tráfico.

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 500 mil por investigado, além de outras medidas cautelares.