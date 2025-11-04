Empresário de Cabo Frio esfaqueia ex-mulher dona de academia

Nesta terça-feira, dia 04, o empresário cabo-friense Alexu Rosa foi acusado de esfaquear a ex-mulher, a empresária Rose Rosa, dentro do apartamento dela, localizado no Centro de Cabo Frio.

Segundo informações, Rose foi atingida no abdômen com quatro facadas e levada em estado grave para o Hospital Central de Emergências (HCE).

Conforme relatos, Alexu invadiu o imóvel da ex-companheira e a atacou com uma faca durante uma discussão. Em seguida, ele fugiu do local, e equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizam buscas e cercos em diferentes pontos da cidade para tentar capturá-lo.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio. Alexu já havia sido preso em 2024 por descumprir uma medida protetiva expedida com base na Lei Maria da Penha, após agredir a vítima. Na época, a prisão foi relaxada após Rose retirar a queixa.