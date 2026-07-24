Empresário é morto a tiros em São Pedro da Aldeia

O empresário do ramo de construção Henrique Barreto foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (24), em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu na loja Henrique Imóveis e Construções, localizada no bairro Nova São Pedro.

De acordo com as primeiras informações, Henrique teria se envolvido em uma discussão com outro homem. Durante o desentendimento, o suspeito sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra o empresário.

Henrique chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.

Informações extraoficiais apontam que o principal suspeito do crime seria um homem que já trabalhou para o empresário. A 126 Delegacia de Polícia Civil investiga o caso.

Além de empresário, Henrique Barreto teve atuação na vida pública e na educação. Ele foi secretário municipal de Esportes de Arraial do Cabo entre 2011 e 2013 e também lecionou em diversos colégios do município.

Henrique era casado e deixa um filho.