Empresário é preso em Cabo Frio suspeito de violência doméstica

Jornal de Sábado
IMG_5017

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (19), em Cabo Frio, um empresário suspeito de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto e foi detido quando saía do local de trabalho.

Segundo a Polícia Civil, o homem não apresentou resistência e foi conduzido para a delegacia, onde teve o mandado cumprido e permanece à disposição da Justiça. 

A vítima, uma mulher de 29 anos, publicou em outubro um relato nas redes sociais descrevendo as agressões sofridas. Ela contou que o relacionamento enfrentava conflitos recentes e que, no dia da agressão, o companheiro tentou uma reaproximação.

