“Encanto – A Família Madrigal” é atração no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia neste domingo

Um clássico dos estúdios Disney retorna ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa neste domingo (16/06), às 16h. O espetáculo “Encanto – A família Madrigal” promete divertir a criançada apresentando a história dos Madrigal, uma família colombiana com dons especiais que vive em uma casa mágica nas montanhas. Os ingressos estão à venda no site Sympla. A atração tem classificação indicativa livre e conta com produção da Cia Rindo à Toa Produções e apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Cultura.

Livremente inspirada na famosa animação vencedora do Oscar 2022, a trama gira em torno dos Madrigal, uma família excepcional com dons especiais e únicos, que vive em uma casa mágica escondida entre as montanhas da Colômbia, em um lugar chamado Encanto. Recheada de efeitos especiais e até holograma 3D, a montagem teatral traz os personagens centrais da história, como Mirabel, a única filha nascida sem os poderes mágicos, e Bruno, o tio desaparecido.

A direção é de Anderson Braga. Mais informações sobre ingressos promocionais antecipados e pontos de venda podem ser obtidas junto à produção pelos números (21) 96917-6619 e (21) 98009-1299(WhatsApp).

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.