Encontro de carros antigos começa a partir desta sexta-feira em São Pedro da Aldeia

Os apaixonados por carros antigos poderão apreciar as relíquias automotivas na 1ª edição do Encontro de Proprietários e Amantes de Autos Antigos de São Pedro da Aldeia (EPAAA-SPA) nesta sexta-feira (31), que será realizado na Praça Hermógenes Freire da Costa. O evento é gratuito e acontecerá toda sexta-feira, das 18h às 23h e conta com o apoio das secretarias de Turismo e de Segurança e Ordem Pública.

Durante os encontros, os moradores e turistas poderão tirar fotos com modelos clássicos como Fusca, Rural, Ford 29, Caravan, Opala, Trike, Puma, Kombi, Brasília, Variante, Landau, Mercedes, Fiat 147 e muitos outros. Serão disponibilizadas 40 vagas para que os participantes possam exibir seus automóveis.

O secretário adjunto de Turismo, Rodolfo Jotha, destaca que o evento é destinado às famílias. “Desde as crianças aos idosos, todos amam carros antigos, seja pela história ou pelo visual dos veículos. Além de ver os modelos, as famílias podem se divertir em todo o entorno da praça. Nós, do Turismo, queremos que a alta temporada aldeense seja para toda a família”, ressaltou.

O presidente do EPAAA SPA, Nicacio de Souza, convida a população aldeense para participar do evento. “É com muita felicidade que convidamos e informamos aos proprietários e amantes de autos antigos, que a partir desta sexta-feira, nos reuniremos na Praça Hermógenes Freire da Costa, aqui em São Pedro. Agradeço a ajuda da Prefeitura em ordenar os carros, o evento será maravilhoso. Contamos com vocês”, afirmou.