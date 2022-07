Encontro de motociclistas vai agitar Cabo Frio a partir de quinta-feira

Os motores vão roncar na cidade a partir desta quinta-feira (14), no 2º Cabo Frio Moto Rock. O encontro nacional de motociclistas promete reunir, até o próximo domingo (17), centenas de amantes de motos e rock, de diversos estados do país. O evento será realizado no Espaço de Eventos, na Praia do Siqueira, e contará com 16 shows dentro da programação musical.

Além de muito rock, os apaixonados por motocicletas também vão contar com um espaço de exposição de motos, praça de alimentação e tendas com venda de produtos temáticos, como luvas, jaquetas de couro, blusas, bandanas, coletes, botas e outros equipamentos.

A entrada é gratuita e contará com a colaboração voluntária de 1kg de alimento, que será revertida para entidades beneficentes. O evento é organizado pelo Cabo Frio Motoclube, e conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio e do Motoclube Bodes do Asfalto.

Confira a programação dos shows:

Quinta-feira (14)

19h – Banda Oziris

21h30 – Banda Amax

23h30 – Vinny Mendonça Rock

Sexta-feira (15)

17h – Banda Dona Katia

20h – Banda Drenna

23h – Banda Status

1h – Banda Caravelas

Sábado (16)

13h – Banda Overkill

16h – Banda Ducarma

19h – Banda os Caravelhos

21h – Alan Hort

23h – Banda Helena de Tróia

1h – Banda Oziris

Domingo (17)

13h – Tributo a Mamonas

16h – Banda MVX

18h – Banda Léo Barreto