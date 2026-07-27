Engenheiro apontado como assassino de empresário em São Pedro da Aldeia se entrega a polícia

Nesta segunda-feira, dia 27, o engenheiro Lucas Morais Martins, investigado pela morte do empresário Henrique Cardoso Barreto, apresentou-se à Polinter, na Cidade da Polícia, onde teve cumprido o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Ele é apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito do homicídio ocorrido na última sexta-feira, dia 24, em São Pedro da Aldeia.

Segundo a investigação da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), Lucas era sócio da vítima e teria ido até a sede da empresa onde os dois trabalhavam.

No local, após uma discussão, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra Henrique, que não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações também apuram a suspeita de que Lucas vinha desviando altas quantias da empresa em benefício próprio. Essa hipótese faz parte do inquérito e ainda está sendo investigada.

A polícia informou que Lucas era considerado foragido até se apresentar espontaneamente à

Polinter, onde a ordem judicial foi cumprida.