Entrada da Praia dos Ossos se transforma local em novo ponto turístico em Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Clima e Sustentabilidade, realizou a reurbanização de um espaço público na chegada da Praia dos Ossos, transformando a área em um novo atrativo visual e turístico. O local, que antes era ocupado por lixeiras, placas e vegetação alta que encobria a vista para o mar, agora oferece um ambiente limpo, organizado e ideal para fotos.

A iniciativa foi executada pela Coordenadoria de Parques e Jardins da Secretaria, que utilizou materiais reaproveitados e elementos naturais já presentes no espaço, como pedras, para compor o novo cenário. O destaque da revitalização é uma escultura de baleia, doada pelo artista plástico carioca César Dias, instalada no local, que tem atraído a atenção de turistas e moradores.

De acordo com o secretário do Clima e Sustentabilidade, Evanildo Nascimento, o projeto foi inteiramente elaborado pela própria equipe da pasta. “Nosso objetivo foi valorizar a paisagem e tornar a chegada à Praia dos Ossos mais agradável. Usamos os recursos que já tínhamos, com criatividade e consciência ambiental”, afirmou.

A transformação tem recebido elogios de visitantes e já se tornou um novo point para fotografias, reforçando o compromisso da Prefeitura com a preservação ambiental e a valorização dos espaços públicos.