Equipes controlam incêndio em vegetação no Pontal do Atalaia

Um incêndio em área de vegetação foi controlado na quinta-feira (16), no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. As chamas atingiram uma área equivalente a cerca de três campos de futebol e mobilizaram equipes do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (GOPAM) e do Corpo de Bombeiros.

O chamado foi recebido por meio da Coordenação da Secretaria do Ambiente e Saneamento. Ao chegar ao local, a equipe do GOPAM encontrou os bombeiros militares já realizando o combate inicial e passou a integrar a operação.

A presença de vegetação seca e os ventos característicos da região costeira contribuíram para a propagação das chamas. Com o uso de abafadores e técnicas de combate, os agentes trabalharam para controlar as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse mais pela área. Após o fim do combate, foi realizado o rescaldo, etapa em que as equipes resfriam o solo e verificam possíveis pontos de calor que poderiam provocar uma nova ignição.

A atuação rápida das equipes contribuiu para a proteção de uma das áreas naturais mais conhecidas de Arraial do Cabo.