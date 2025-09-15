Pular para o conteúdo
Equipes de resgate retomam buscas por bombeiro civil de 32 anos desaparecido no mar em Cabo Frio

Um bombeiro civil de 32 anos, morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desapareceu após cair no mar em Cabo Frio, neste domingo (14). As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (15) pelo Corpo de Bombeiros. 

De acordo com familiares, David estava acompanhado da esposa, da sogra, da sobrinha e do enteado. O bombeiro deixou a família na areia e foi até as pedras no costão da Praia das Conchas, onde ocorreu o acidente. 

Um casal que passava pelo local presenciou a queda e acionou os bombeiros.

Segundo informações do cunhado, a vítima costumava visitar a família com frequência na região. David é pai de um menino de 9 anos.

