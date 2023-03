Equipes fazem avaliação de praia em São Pedro da Aldeia em busca da Bandeira Azul

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia continua empenhada em conquistar o certificado Bandeira Azul para a Praia das Pedras de Sapiatiba, localizada no bairro Praia Linda.

Na quarta-feira (01/03), uma equipe formada por representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do 18º Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil fizeram o perfil e a avaliação de riscos da praia.

A elaboração do mapa de risco é um dos critérios de classificação para o Bandeira Azul. Para que a praia conquiste o certificado internacional, serão avaliados diversos parâmetros em categorias como: qualidade da água, informação e educação ambiental, conservação do meio ambiente local, segurança, serviços e infraestruturas de apoio.

O selo Bandeira Azul visa ampliar a conscientização ambiental com foco na proteção dos animais e ambientes marinhos e costeiros.

Uma vez alcançada a certificação, São Pedro da Aldeia será o único município do Estado do Rio de Janeiro com uma Praia Lagunar certificada com a Bandeira Azul.