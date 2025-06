Escolas Municipais aldeenses participam da confecção de tapetes de sal no Dia de Corpus Christi

O Centro de São Pedro da Aldeia ganhará vida nesta quinta-feira (18/06) com a confecção dos tapetes ornamentais de sal e areia, marcando as celebrações do Dia de Corpus Christi. A iniciativa contará com a participação da Secretaria Municipal de Cultura e a colaboração ativa dos estudantes da rede municipal de ensino, que, com o auxílio dos servidores escolares, desenvolverão os trabalhos artísticos inspirados no tema “Eucaristia, alimento da nossa esperança”. A tradição, mantida ano após ano, reforça a participação das escolas municipais nesse momento de expressão cultural e religiosa.

O trabalho de confecção dos tapetes de sal começará a partir das 7h, na Rua João Martins, e ficará exposto até as 17h15, ao início da procissão religiosa. A organização da Paróquia São Pedro disponibilizará a areia, o sal grosso e pó de pedra para confecção dos tapetes, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

As unidades municipais que irão participar da iniciativa são: E. Mz. ⁠Capitão Costa (Cruz), ⁠E. M. Francisco Paes de Carvalho Filho (Boqueirão), ⁠E. M. José Teixeira Paulo (Balneário) e ⁠E. M. Luiza Terra de Andrade (Campo Redondo).

Confira a seguir a programação completa da Paróquia de São Pedro para o Dia de Corpus Christi (18/06):

7h – Início da confecção dos tapetes de sal, saindo da Matriz Histórica

8h – Santa Missa (Matriz Histórica)

16h – Santa Missa (Matriz Auxiliar)

17h15 – Procissão do Santíssimo (saindo da Matriz Auxiliar em direção à Matriz Histórica)