Espécie de golfinho com mordida de tubarão encalha na Praia do Forte, em Cabo Frio

Uma espécie de golfinho, um cachalote-mirim, com sinais de mordida de tubarão encalhou no Canto do Forte, em Cabo Frio, na tarde desta terça-feira (21). O animal, que já havia mobilizado equipes do Corpo de Bombeiros durante a tarde ao se aproximar da faixa de areia da Praia do Forte, permaneceu no local aguardando avaliação veterinária, e voltou a encalhar novamente durante a noite.

Segundo informações apuradas na praia, o golfinho apresenta um ferimento infeccionado causado por uma mordida de tubarão.

Para evitar que o animal permanecesse na arrebentação, o18º Grupamento de Bombeiro Militar utilizou motos aquáticas e conseguiu conduzi-lo para uma região mais profunda do mar.

Até a última atualização desta reportagem, o animal não havia sido retirado do local. A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, informou que um cachalote-mirim, espécie de golfinho do gênero Kogia, com aproximadamente três metros de comprimento e cerca de 400 quilos.

A ocorrência chamou a atenção de moradores e turistas, que acompanharam toda a operação da areia e registraram imagens da movimentação.





De acordo com o biólogo Eduardo Pimenta, as imagens indicam que o animal é aparentemente um cachalote-mirim, espécie raramente encontrada em áreas próximas à costa.

Segundo ele, o mamífero exerce papel importante no equilíbrio dos ecossistemas marinhos profundos por atuar como predador de lulas e peixes mesopelágicos, além de ser um indicador da saúde dos oceanos.

O especialista destacou ainda a importância do acionamento dos programas de monitoramento de praias em situações semelhantes, para que sejam aplicados os protocolos adequados de proteção e manejo dos animais marinhos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros reforçou que golfinhos são animais silvestres e não devem ser abordados pela população. A orientação é manter distância mínima entre 10 e 15 metros, evitando qualquer tentativa de toque ou interação.

A corporação também alertou que gritos e aglomerações podem provocar estresse no animal e aumentar o risco de acidentes.

Os bombeiros ressaltaram ainda a possibilidade de transmissão de patógenos e parasitas em casos de contato direto.

Segundo informações apuradas no local, equipes do grupo BW permaneciam acompanhando a ocorrência na manhã desta quarta-feira (22).

O animal foi reposicionado para uma área mais adequada da faixa de areia enquanto aguardava a chegada de uma médica-veterinária que se deslocou de São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense.

Ainda de acordo com os relatos, a profissional deve avaliar o estado de saúde do cachalote-mirim e realizar procedimentos de suporte, incluindo a aplicação de glicose.

Nota na íntegra

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, informa que um cachalote-mirim, espécie de golfinho do gênero Kogia, com aproximadamente três metros de comprimento e cerca de 400 quilos, voltou a encalhar na Praia do Forte, em Cabo Frio, pela terceira vez na manhã desta quarta-feira (22). O animal segue sendo monitorado por especialistas em cetáceos do GEMM-Lagos, ligado ao Instituto BW, com apoio do Grupamento da Guarda Marítima e Ambiental (GMA), da Guarda Civil Municipal.

O primeiro encalhe ocorreu na tarde de terça-feira (21), quando o Corpo de Bombeiros realizou o resgate e conseguiu devolver o animal ao mar.

Durante a noite, o cachalote-mirim retornou à faixa de areia da Praia do Forte, mobilizando novamente equipes da Guarda Marítima e Ambiental e do Instituto BW. A Guarda realizou o isolamento da área durante toda a noite e a madrugada, evitando a aproximação de pessoas e animais, enquanto os especialistas do GEMM-Lagos fizeram a avaliação clínica, os procedimentos veterinários e a administração dos medicamentos necessários. O animal apresentava ferimentos com sangramento.