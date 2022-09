Espécies nativas de árvores estão sendo plantadas em Arraial do Cabo

A Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo iniciou hoje (20), no canal de drenagem na Praia do Pontal, o projeto Arraial Mais Verde. Uma ação de arborização, que visa incorporar espécies nativas à ambientes urbanos e promete alcançar diversos pontos chaves da cidade.

Cerca de 90 mudas de espécies arbustivas e árvores nativas foram plantadas ao longo do canal, local que a pouco tempo passou por um processo de limpeza e desassoreamento. Espécies nativas, derivadas de compensação ambiental e que podem ser notadas na fitofisionomia presente na área. Até o final de setembro, um total de 300 mudas serão plantadas pela cidade.

Para que essas plantas tenham tempo de se adaptar ao novo ambiente e crescer de forma saudável, é preciso respeitar seu espaço e a área demarcada, por isso não remova as mudas do lugar e evite transitar pela área em recuperação. Acompanhe de longe o desenvolvimento de pitanga, araçá da praia, ingá, clusia, fedegoso, aroeira e bacupari e nos ajude a preservar.

Um Arraial ainda mais verde depende principalmente de nossas atitudes.