Estacionamento de ônibus de turismo começa a ser reestruturado em Arraial do Cabo

Espaço passa por melhorias estruturais e novo sistema de organização para receber visitantes com mais conforto e eficiência

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo, iniciou uma reestruturação completa no estacionamento destinado aos ônibus de turismo. Com a gestão do local novamente sob responsabilidade da pasta, a área passa a contar com melhorias físicas e um novo sistema de abordagem e organização dos veículos.

Entre as mudanças, estão a implantação de uma lanchonete, banheiros, loja de souvenires e artesanato local. O espaço será organizado por alas, dividindo os ônibus de acordo com o tipo de visita, como day use ou pernoite, facilitando a logística e garantindo um melhor controle.

Além disso, os agentes de turismo estão recebendo treinamento específico para atuar na nova estrutura, que já estará em funcionamento no próximo feriado.

“Com as melhorias físicas e o novo sistema de abordagem, esperamos tornar a recepção mais ágil, organizada e acolhedora. Tudo isso pensando na valorização do turismo e na experiência de quem escolhe Arraial do Cabo como destino”, destacou Junior Chuchu, secretário de Turismo.