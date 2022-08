Estádio Correão será palco da grande final do ‘Canta Cabo Frio’

O Estádio Correão será o palco da grande final do “Canta Cabo Frio”, o maior concurso de revelação de talentos do interior do Estado. O anúncio foi feito ontem, durante a segunda audição no Troia Lounge Bar, marcada por emoção e surpresas. O show foi interrompido pela produção, e o apresentador Flávio Santos, que completa mais um ano de vida no próximo sábado, foi surpreendido com o tradicional “Parabéns Pra Você”, com direito a velinha e um bolo onde continha conhecidos jargões do apresentador do programa “Frente a Frente”, da Jovem TV, como “Gente, Não Acredito”; “Olha o engajamento” e “Compartilha, aí”.

Flávio recebendo o bolo de aniversário

O júri, composto pelos cantores Jotha Jorge e Felipe Gabriel; pelo professor Agnaldo Ramos; pelo produtor musical Daniel Porto e pela empresária Paula Santa Rosa elegeram as seguinte vozes: Marciele Leal, Geiliane Viana, Thally Lima, Julia Anselmet, Anya Maria, Maria Paula Brito, Isabella Cristina, Mônica Peres, Rafael Aguiar, Thiago Romanelli, Bruna Lorrayne, Rafael Bessa, Sofia Di Maio, Sthefany Ferreira e Estêvão Rodrigues. Outros 15 candidatos foram classificados na primeira audição e também disputam a semifinal marcada para o dia 6 de setembro, véspera de feriado da Independência, são eles: Nega Mari, Yuri Quei-róz, Marcielle Rodrigues, Patrick Martins, Diego Di, Thiago Barbosa, Paulo Márcio, Cauã Alfradique, Pâmela Fair, Lívia Galdinho, José Igor, Carla Mendes, Dani Miller, Wesley dos Santos e Breno Oliveira.

Os sertanejos Felipe Gabriel e Luan Gomes encerraram a noite com um show que reuniu os grandes sucessos da música, entre eles “Programação de Fim de Semana”, “No Dia que Saí de Casa”, “Como um Anjo”, e “Dormi na Praça”.

Texto: Cleber Lopez (Jornalismo Rádio Litoral FM)