Estrada da Fazendinha, em Búzios, vai passar por pavimentação

A tão esperada obra da Estrada da Fazendinha começou a se tornar realidade. Nesta semana, a Prefeitura de Búzios e o Governo do Estado deram início aos trabalhos de topografia e sinalização, marcando o começo de uma das maiores intervenções de mobilidade urbana do município.

O projeto inclui drenagem, pavimentação, calçadas, ciclovia e iluminação pública, promovendo mais segurança e integração entre os bairros. A ordem de início foi oficializada no sábado (5), na UBS da Baía Formosa, com a presença do prefeito Alexandre Martins, do governador em exercício Rodrigo Bacellar, do senador Flávio Bolsonaro, do secretário das Cidades Douglas Ruas e autoridades estaduais e municipais.

Com previsão de conclusão em até um ano, a obra representa um avanço histórico para a infraestrutura de Búzios.