Estratégia de Saúde da Família do Cajueiro, em Cabo Frio, passa por reforma geral 

A Prefeitura de Cabo Frio entregou à população a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Cajueiro completamente reformada. A unidade foi revitalizada com recursos próprios da Secretaria de Saúde, e todas as intervenções foram executadas pela equipe de manutenção predial da gestão municipal.

Foram realizadas pintura geral, reforma dos portões; alvenaria dos muros e calçadas; troca de portas, fechaduras e dobradiças; troca de cuba de pia; reforma do telhado; e revisão total das partes elétrica e hidráulica.

Dando continuidade à sequência de melhorias nas unidades, a equipe realiza melhorias na ESF do Porto do Carro. Depois desse trabalho, a unidade do Angelim também passará por reforma geral.

“A revitalização das unidades de saúde garante um espaço mais adequado e organizado, oferecendo áreas comuns dignas e propícias para os atendimentos. A prestação do serviço em saúde é uma prioridade, mas contarmos com unidades reformadas à disposição da população e das equipes é um benefício que impacta diretamente nos atendimentos. Essa reestruturação dos postos chegará gradativamente a todas as unidades de saúde”, disse a secretária adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, Kainá Gago.

A sequência de reformas faz parte dos esforços da Prefeitura de Cabo Frio para ampliar e melhorar os serviços de saúde à população, por meio da reestruturação de infraestrutura da Atenção Básica no município. O projeto abrange, além das reformas, retomadas de obras, construções e outras atividades de expansão.