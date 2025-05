Estrutura irregular no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, é demolida

A natureza tem seus limites e eles devem ser respeitados. Nesta terça-feira (6), a equipe de fiscalização da secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo esteve no distrito da Figueira para investigar a ocupação irregular de um trecho público às margens da Laguna de Araruama.

Com apoio do Grupamento Operacional Distrital, da secretaria de Segurança Pública, por meio do PROEIS, e da secretaria de Serviços Públicos, os agentes confirmaram o uso indevido da área, que está situada em uma faixa de proteção ambiental permanente. Ou seja, é um pedaço da cidade que pertence à lagoa e a todos nós.

A estrutura foi demolida e o responsável pela ocupação não foi encontrado, mas as ações de monitoramento continuam. Preservar as áreas naturais é um dever com o presente e o futuro da nossa região.