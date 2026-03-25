Estudante é flagrado atuando ilegalmente em academia de Cabo Frio e vai parar na delegacia

Um estudante de Educação Física foi encaminhado à delegacia após ser flagrado pela segunda vez exercendo ilegalmente a profissão durante uma fiscalização do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (Cref1), na última semana, em uma academia localizada em Tamoios, distrito de Cabo Frio.

De acordo com o Conselho, o estudante conduzia atividades de musculação para sete clientes no momento da abordagem, o que caracteriza exercício ilegal da profissão.

Ainda segundo a fiscalização, ele já havia sido flagrado anteriormente na mesma prática, o que motivou o encaminhamento à delegacia por reincidência.

Durante a inspeção no estabelecimento, os agentes também identificaram outras irregularidades. No local, não havia responsável técnico, profissional obrigatório para o funcionamento da academia.

Além disso, no primeiro pavimento, quatro alunos realizavam atividades físicas sem qualquer tipo de supervisão profissional.

Diante das irregularidades constatadas, foi determinada a interrupção imediata das atividades no estabelecimento até que a situação seja regularizada.

Ainda no contexto da operação, outro caso também terminou em encaminhamento à delegacia. Um homem flagrado atuando de forma irregular não conseguiu comprovar sequer que era estudante da área, o que reforçou a caracterização de exercício ilegal da profissão.

A ação faz parte da Operação Onda Legal, que está sendo realizada pelo Cref1 em municípios da Região dos Lagos para apurar denúncias.

Em uma das etapas da operação, 13 estabelecimentos foram fiscalizados.

Ao todo, foram registrados quatro casos de exercício ilegal da profissão nos bairros Parque Riviera e Portinho, além do distrito de Tamoios.

Além disso, dois estabelecimentos estavam em funcionamento sem registro no Conselho e outros quatro operavam sem responsável técnico.

Todos os locais irregulares foram autuados.

Os casos de exercício ilegal serão encaminhados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Segundo o CREF1, o exercício irregular da profissão representa risco à saúde dos praticantes, já que a ausência de orientação adequada pode provocar lesões durante os treinos.

O Conselho informou ainda que enviou um vídeo explicando a importância da atuação de profissionais habilitados durante a prática de atividades físicas.

A operação segue em andamento e deve continuar fiscalizando outros estabelecimentos e municípios da região.