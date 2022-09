Estudantes plantam árvores no entorno da ciclovia da Avenida Victor Rocha, em Cabo Frio

Alunos da Escola Municipal Américo Vespúcio participaram do plantio de árvores no entorno da ciclovia da Avenida Victor Rocha, em Cabo Frio, que interliga os bairros São Cristóvão, Jardim Caiçara, Jardim Olinda, Parque Burle, Praia do Siqueira e Palmeiras. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (21), em comemoração pelo Dia da Árvore, dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito e da Mobilidade.

Ao todo, foram plantadas seis mudas de Ipê e três de pitangueira. Dez estudantes participaram da ação. O objetivo é, futuramente, promover sombreamento e conforto aos ciclistas que utilizam a via.

A Semana Nacional do Trânsito e da Mobilidade está sendo realizada pela Prefeitura de Cabo Frio, sob coordenação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, em parceria com as Secretarias de Educação e de Segurança Pública e a Auto Viação Salineira.

Ainda nesta quarta-feira, no início da tarde, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana promoveu uma palestra para os alunos da Escola Municipal Alfredo Castro, com a arquiteta Anne Kellen Apicelo. O tema abordado foi: “A importância das árvores no ambiente urbano”.

DIA MUNDIAL SEM CARRO

No Dia Mundial Sem Carro, celebrado nesta quinta-feira, 22 de setembro, serão realizadas ações voltadas para o incentivo ao uso de bicicletas. Das 8h às 10h, haverá distribuição de água nas ciclovias das avenidas Joaquim Nogueira, Júlia Kubitschek e Wilson Mendes, em parceria com a Auto Viação Salineira. Quem vai participar da ação serão os jovens aprendizes da empresa, que passaram por capacitação nesta quarta-feira.

Na Praça Tiradentes, no Centro, às 9h, será realizada solenidade para a assinatura da regulamentação do Manual do Paraciclo, pelo prefeito José Bonifácio. O manual estabelece regras para a instalação dos chamados bicicletários no município.

Das 14h às 17h, será realizada ação nos semáforos da Av. Assunção, em frente à loja Fina Estampa, e Av. Júlia Kubitschek (em frente ao Green Fruit), com cartazes e apoio da Guarda Civil Municipal, passando mensagens sobre segurança no trânsito. No mesmo horário, na Praça Porto Rocha, será realizada a distribuição de panfletos pelos alunos da Escola Municipal Rui Barbosa.

“O Dia Mundial Sem Carro é uma data instituída com o objetivo de conscientizar a população sobre os problemas causados pelo uso constante de veículos automotivos. Nossas ações, amanhã, terão como objetivo incentivar a pessoas a usarem mais a bicicleta ou o transporte público para se locomover na cidade, de forma a reduzir a quantidade de carros nas ruas”, explica o secretário de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, Jefferson Buitrago.

Para encerrar o “Dia Mundial Sem Carro” será realizado o tradicional passeio ciclístico Bike Night Cabo Frio. A concentração está marcada para às 19h30, na Rua Expedicionário da Pátria, nº 952, em São Cristóvão. O passeio é gratuito e voltado para o público de todas as idades.

O encerramento da Semana Nacional de Trânsito e da Mobilidade, em Cabo Frio, será no sábado (26), às 15h30, com a entrega das obras de recuperação das ciclovias da Avenida Victor Rocha e da Orla das Palmeiras, com interligação via Rua Olinda. A solenidade vai ser realizada no início da Av. Victor Rocha, no cruzamento com a Joaquim Nogueira.