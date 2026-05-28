Estufa de maconha divide espaço de quintal com piscina e pula pula infantil em casa alvo de operação em Cabo Frio

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (27) em Cabo Frio após policiais civis encontrarem uma estufa de maconha montada no quintal de uma casa, no bairro Florestinha, em Tamoios, distrito da cidade, onde também havia piscina e um pula-pula infantil.

No local, os agentes apreenderam uma arma de fogo, munições e constataram furto de energia elétrica usado para manter o cultivo.

Segundo a Polícia Civil, a equipe foi até a Avenida Central após receber denúncias sobre uma possível plantação de maconha no quintal da casa.