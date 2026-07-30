ETE de Monte Alto passa por modernização e amplia qualidade do tratamento de esgoto em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo e a Prolagos entregaram, nesta quarta-feira (29), a modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Monte Alto. Com a intervenção, a unidade passa do nível secundário para o tratamento terciário, patamar mais avançado do setor e que utiliza tecnologia de ponta para remover nutrientes como nitrogênio e fósforo, devolvendo ao meio ambiente um efluente altamente purificado e dentro dos mais rigorosos padrões ambientais.

A intervenção atende a uma exigência da Prefeitura de Arraial do Cabo prevista em contrato, um compromisso da gestão municipal em garantir que a concessionária Prolagos cumpra o cronograma de obras e investimentos definidos para a cidade.

“Investir em esgotamento sanitário é investir na preservação das nossas praias, da nossa lagoa, da vida marinha e da qualidade das nossas águas. Isso significa proteger o meio ambiente e fortalecer o turismo, que é uma das principais fontes de desenvolvimento e geração de empregos do município. Por isso, exigir o cumprimento do contrato de concessão da Prolagos e garantir que Arraial do Cabo receba as melhores tecnologias em saneamento é uma prioridade da prefeitura” afirmou o prefeito Marcelo Magno.

Localizada próxima ao Parque das Garças, a unidade trata 864 mil litros de esgoto por dia, um volume equivalente a mais de 80 caminhões-pipa. O novo processo utiliza um sistema biológico com bactérias para acelerar o tratamento, otimizando a estrutura existente.

Durante a cerimônia, que aconteceu na própria estação, e que contou a presença da diretoria e equipes da Prolagos, além de secretários municipais, vereadores e servidores, o prefeito Marcelo Magno entregou ao presidente da concessionária de água e esgoto, Sinval Andrade, as licenças para construção da nova ETE do município, que será instalada próximo a região do CPRV.

Com a autorização municipal, a Prolagos dará início a construção da nova estação, que substituirá toda a operação da ETE, localizada na Rebeche. A nova ETE contará com a tecnologia holandesa Nereda®️, uma das mais modernas do mundo. O sistema revolucionário dispensa produtos químicos, reduz custos operacionais e dá maior eficiência em uma área menor de ocupação.