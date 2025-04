“Eu não participei disso. A justiça comete erros, eu estou sendo vítima e vou provar minha inocência”, diz Dr. Serginho

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, acaba de gravar um vídeo explicando a Operação Teatro Invisível 2 que teve a Polícia Federal realizando uma busca e apreensão em sua residência nesta manhã de quarta-feira, dia 16.

“Primeiro quero dizer que não foram encontrados valores em minha residência. O que foi apreendido indevidamente por erro da Polícia Federal foi minha arma de fogo que eu tenho desde 2008 com registro. Segundo eles, constava que o registro estava em minha outra residência. Na verdade, eu atualizei o registro e é normal. Levaram uma correntinha e eu um par de brincos que dei para minha esposa quando ela venceu o câncer e aparelhos celulares. Todos esses fatos tem decorrência de uma operação que aconteceu nas eleições referente ao Teatro Invisível. Pessoas que ficam na rua disseminando fake news. Isso aconteceu em várias cidades e apreenderam relatórios referente a Cabo Frio, por isso atribuíram a mim. Pessoas foram presas no decorrer das investigações e eu não conheço elas, não tenho relação com estas empresas. Eu não participei disso. A justiça comete erros, eu estou sendo vitima e vou provar minha inocência. A verdade vai aparecer e vamos mostrar para a sociedade que não temos nenhuma relação com isso”, disse Dr. Serginho.