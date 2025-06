Evento de casamentos vai movimentar a economia de Rio das Ostras neste final de semana

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras, já se consolidou como o maior do segmento na região, reunirá fornecedores, tendências e experiências imersivas para noivos, noivas, debutantes e formandos. O Salão será também um espaço de inspiração com uma programação cultural e interativa gratuita, aberta ao público, das 15h às 21h, na Pousada Latitude 22, além de movimentar a economia da Cidade e Região.

No sábado, 28/06, a programação começa às 16h com uma apresentação de dança para noivos comandada por Carol Sinac, especialista em coreografias românticas e divertidas para o grande dia. Às 17h, a passarela será ocupada pelo desfile da Classic Noivas, trazendo modelos de vestidos elegantes e atemporais para noivas, debutantes e madrinhas. Na sequência, às 18h, a trilha sonora perfeita para cerimônias entra em cena com o Grupo Música para Casar, que promete emocionar o público com seu repertório. A noite termina com muita animação ao som do DJ Eduardo Sousa, a partir das 19h.

No domingo, 29, a cantora Marah abre a programação às 16h, com o hit “Oi, Amor” e muita música para quem quer uma festa animada. Em seguida, mais uma apresentação musical às 16h50, com os músicos Celso Cordeiro (violino) e Jonatas Conde (saxofone), trazendo uma combinação sofisticada e romântica. Às 17h40, é a vez do desfile do Atelier Mon Chéri, com modelos exclusivos para noivas que buscam personalidade e delicadeza. Às 18h15, o alfaiate Filipe Gomes comanda um bate-papo sobre moda e tendências masculinas para o universo do casamento, trazendo dicas para noivos, padrinhos e convidados. O encerramento da noite fica por conta do DJ Oscar Martinez, que garante o clima de celebração.

AÇÃO SOCIAL – A entrada do Salão Simplesmente Noivas é gratuita, mas a organização promove uma Ação Social e recolhe 1kg de alimento para a Casa do Velhinhos de Casimiro de Abreu. Esse ano, O Boticário é parceiro nesta iniciativa bacana, e quem levar o alimento, ganha uma ecobag personalizada do evento.

Para facilitar a entrada, os interessados em visitar o Salão, podem fazer o cadastro gratuito pelo link que está na Bio do Instagram do Simplesmente Noivas – @simplesmentenoivas. Na portaria do evento também é possível se inscrever.