Evento de Combate à intolerância religiosa acontece em Búzios

Com o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, vai acontecer a “Primeira Semana do Axé em Búzios”. O evento é uma realização do Terreiro Kwê Asé de Oyá e acontecerá entre os dias 2 e 4 de fevereiro.A abertura da programação será na quinta-feira (2), às 6h. Já no dia 3 de fevereiro, às 18h, será o lançamento do livro “O Sagrado e o Profano”, de Nilma Accioli, Professora doutora em História pela UFRJ. No mesmo dia também será exibido o documentário Kwê Asé de Oyá, de Milton Alencar e também acontecerá um debate.Também no dia 3 de fevereiro, haverá a abertura das exposições “Trajes do Candomblé” e a Exposição “Barcos”, de artistas da região, no Espaço Cultural Zanine, a partir das 18h.No dia 4 de fevereiro, a partir das 7h, será exibido filmagens do documentário “Dia de festa no axé”. E às 15h, no Píer de Manguinhos, acontecerá a XIV festa de Iemanjá- Projeto Candomblé e Saúde. O Foco do projeto é o combate a intolerância religiosa, como meio de promover o respeito e a diversidade entre as pessoas. Durante os dias de festa, acontecerão atividades educacionais a todos que participarem, com a finalidade de promover um maior conhecimento sobre a diversidade religiosa presente no município. A ideia é que o evento “Semana do Axé” leve conhecimento e respeito às múltiplas denominações existentes em Armação dos Búzios.