Evento gratuito “Búzios Yoga e Bem-Estar” acontece neste sábado

No dia 21 de setembro (sábado), a Praça da Ferradura será cenário para o evento gratuito “Búzios Yoga e Bem-Estar”, que acontece das 8h às 22h. A iniciativa celebra o autocuidado, a saúde mental e emocional e o bem-estar físico através de uma programação variada.

Ao longo do dia, os participantes podem desfrutar de aulas com professores capacitados em Yoga, palestras com especialistas convidados e práticas meditativas voltadas para iniciantes. O evento contará, ainda, com estandes de alimentação viva, comida saudável, produtos de ayurveda e música ao vivo.

Para participar, basta doar um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado para as ONG’s AMA (Búzios) e Abrace (Cabo Frio), que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Búzios Yoga e Bem-Estar

Data: 21 de setembro – sábado

Hora: das 8h às 228h

Local: Praça da Ferradura

Programação:

8h – Ashtanga para Todos – Claudia Miranda

9h20 – Hatha Yoga – Cris Reis

10h30 – Hatha Vinyasa – Violeta Caminos

11h45 – Apresentação – Adolpho Aguiar

14h – Palestra e Meditação – Monge Dada Rago

16h30 – Hatha Flow – Josi Paz

17h30 – Yoganidra – Felipe Martinoia

19h – Show – Bahia Damodara e Família Fabres