Ex-atacante André é o novo presidente da Cabofriense

O ex-jogador André Felipe Ribeiro de Souza, o André, é o novo presidente da Cabofriense. O ex-atacante, que foi companheiro de Neymar no Santos por muitos anos, assume o clube no lugar do empresário Valdemir da Silva Mendes que comandou a Cabofreisne por 27 anos.



Valdemir Mendes, que assume a vice-presidência, disse que problemas pessoais o impedem de continuar a frente do futebol e frisa que André é um jovem que vai dar fôlego novo ao clube e estará cercado por um grupo de trabalho cujos nomes serão divulgados breve.



Uma das novidades é o retorno da base a Cabo Frio e o fim da parceria com a SOGIMA que estava controlando as categorias SUB-15, 17 e 20. O Clube pré-selecionou em peneiras em janeiros 102 garotos, sendo 32 para a categoria SUB-15; 43 para SUB-17 e 27 para SUB-20. Os treinos já iniciaram nesta semana na Praia do Forte. A retomada é apontada como uma nova história para a base.