Ex-chacrete Lia Hollywood morre após ataque de pitbull do próprio filho em São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
A ex-chacrete Neulizete de Souza Ferraz, conhecida como Lia Hollywood, de 66 anos, morreu nesta sexta-feira (28) após passar mais de um mês internada no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos. 

Ela foi atacada pelo pitbull do próprio filho, na casa onde moravam, na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia. 

Segundo pessoas ligadas a família, o animal já havia atacado outras pessoas, e algumas vítimas têm medidas protetivas contra o dono do cachorro. 

Neulizete sofreu lesões gravíssimas nos braços, no rosto e nas pernas, incluindo fraturas expostas.

Inicialmente, ela foi levada ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas, devido à gravidade do caso, foi transferida para o Hospital Roberto Chabo. 

Ela recebeu atendimento na unidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou amputar o braço direito. 

Nesta sexta, após piora do quadro clínico e ser entubada, Neulizete sofreu duas paradas cardiorrespiratórias — a primeira durou cerca de 9 minutos — e não resistiu. 

O corpo será velado e enterrado neste domingo (30), no Cemitério Jardim Park da Saudade, em São Pedro da Aldeia. 

Lia Hollywood foi uma das famosas dançarinas e assistentes de palco do apresentador Chacrinha. Ela participou do programa nas décadas de 1970 e 1980, ao lado de nomes como Rita Cadillac e Índia Potira.

