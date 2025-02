Ex-medalhista olímpica Adriana Samuel recebe homenagem na Câmara de Cabo Frio

A Câmara Municipal de Cabo Frio homenageou, nesta quinta-feira (20), a ex-atleta olímpica Adriana Samuel com uma Moção de Aplausos. A homenagem, proposta pelo vereador Thiago Vasconcelos, reconhece sua trajetória como a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica e seu trabalho atual à frente de projetos sociais voltados para crianças e jovens.

Com medalhas de Prata em Atlanta 1996 e Bronze em Sydney 2000, Adriana tem se dedicado à inclusão social por meio do esporte. Em 2024, expandiu seu trabalho e inaugurou uma escola de vôlei em Cabo Frio, beneficiando mais de 120 crianças no município.

Além de Adriana Samuel, também receberam Moções de Aplausos o secretário de Governo de Cabo Frio Victor Escapini, homenageado pelo vereador Claudinho da Padaria, e os senhores Gilberto Teixeira da Silva e João Gomes da Silva Jacobina, homenageados pelo vereador Tata de Tamoios.