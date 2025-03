Ex-policial e matadora de aluguel tem rosto desconfigurado após tentar matar lutador em Cabo Frio

Na manhã desta quinta-feira, dia 13, uma ex-policial militar, identificada como Michele, que é fiscal de Postura concursada em Arraial do Cabo, foi presa em flagrante no bairro Parque Burle, em Cabo Frio, após tentar assassinar um homem com uma pistola Taurus G3 9mm.

Segundo a Polícia Militar, Michele estaria envolvida em crimes como matadora de aluguel. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Imagens mostram o momento em que a acusada, na garupa de uma motocicleta, parou ao lado da vítima( um lutador e professor de natação, cuja identidade não foi divulgada) e tentou efetuar os disparos. No entanto, a arma falhou, permitindo que a vítima reagisse. Houve uma luta corporal, e o homem conseguiu imobilizá-la até a chegada da polícia.



O comparsa da suspeita, que pilotava a moto utilizada na tentativa de crime, conseguiu fugir.

Michele teve o rosto desconfigurado e o maxilar fraturado.

Conforme informações iniciais, a vítima relatou aos policiais que um PM seria o mandante do crime. O motivo da tentativa de homicídio estaria relacionado a ameaças de morte motivadas por ciúmes.

Michele foi levada para a 126ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A pistola utilizada na ação foi apreendida com um carregador contendo nove munições intactas.

As investigações continuam para apurar possíveis ligações da ex-PM com outros crimes na Região dos Lagos e localizar o segundo envolvido na ação.