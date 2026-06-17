Ex-prefeito de Iguaba Grande mostra a Eduardo Paes a Ilha dos Dinossauros

Na terça-feira, dia 16, o ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martin, recebeu na cidade o pré-candidato a governador Eduardo Paes para conhecer de perto um dos empreendimentos mais inovadores que estão sendo construídos em na cidade: a Ilha dos Dinossauros, um parque temático jurássico de iniciativa privada que promete impulsionar ainda mais o turismo e a economia da nossa região.

Ao lado do prefeito Fabinho, do prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, e do secretário de Governo, Thiago Fantinha, foi apresentado o projeto e compartilharam a visão de desenvolvimento que tem transformado Iguaba Grande em um município cada vez mais atrativo para investimentos, geração de empregos e novas oportunidades.

“A Ilha dos Dinossauros é um exemplo de como a

Seguimos trabalhando e acreditando no desenvolvimento, na inovação e em projetos que ajudam a construir um futuro ainda melhor para Iguaba Grande”, disse.