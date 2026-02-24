Ex-procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos anuncia aposentadoria após 33 anos no MPRJ

O ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, anunciou nesta quinta-feira (5) o pedido de aposentadoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), com vigência a partir de 1º de março. Integrante da instituição há 33 anos, ele comandou o MPRJ entre 2021 e 2025.

Após deixar a chefia da Procuradoria-Geral em janeiro, Luciano Mattos assumiu o cargo de assessor de Assuntos Institucionais da Corregedoria Nacional do Ministério Público, em Brasília. Entre seus planos futuros está a atuação na advocacia e a participação no debate público sobre temas estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro, com ênfase na segurança pública.

— Depois de um período de descanso, pretendo seguir a carreira de advogado e contribuir para o debate das questões de interesse do estado e da população, especialmente na área da segurança pública, que foi prioridade durante minha gestão no MPRJ. Deixo a instituição com o sentimento de dever cumprido — afirmou.

À frente do MPRJ, Luciano Mattos sustentou, no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), as medidas adotadas pela instituição para o cumprimento das determinações da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635 (ADPF das Favelas), que estabelece diretrizes para a redução da letalidade policial no estado.

Durante sua gestão, o Ministério Público também conduziu as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Luciano Mattos ainda fortaleceu a atuação institucional no interior fluminense, ao visitar todas as unidades do MPRJ e promover reuniões com promotores de Justiça em diversas regiões do estado.

Natural de Niterói, Luciano Mattos passou a infância em Rio Bonito, onde iniciou sua trajetória profissional aos 15 anos, como auxiliar em um cartório de notas. Retornou posteriormente a Niterói após aprovação em concurso para agente de procuradoria (nível médio) do MPRJ, atuando na assessoria criminal durante a gestão de Antônio Carlos Biscaia como procurador-geral.

Formado em Direito, foi aprovado em 1994 no concurso para técnico judiciário, com atuação inicial na 28ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, no Conselho da Magistratura. Em 22 de setembro de 1995, ingressou na carreira do Ministério Público ao ser aprovado no XVIII concurso do MPRJ, destacando-se ao longo da trajetória no combate a grandes crimes ambientais na Região dos Lagos e em Niterói.