Ex-secretário de Arraial do Cabo é preso por suspeita de liderar quadrilha de extorsão





Rádio Litoral

O policial civil e ex-secretário de Governo de Arraial do Cabo, Cláudio da Silva Bastos, suspeito de liderar uma quadrilha de extorsão que atuava em municípios da Região dos Lagos foi preso no início da tarde desta sexta-feira, dia 05.



A ação ocorreu na Estrada do Guriri, em Cabo Frio, e segundo informações, terminou em troca de tiros, deixando uma pessoa baleada.



De acordo com policiais da delegacia de Búzios, equipes coordenadas pelo delegado Lauro Coelho vinham acompanhando o grupo havia semanas. As investigações apontam que Bastos se valia do cargo na corporação e da passagem pelo governo municipal para intimidar vítimas, impor pagamentos ilegais e organizar cobranças mediante ameaças — esquema que teria atingido comerciantes e moradores de diferentes bairros.



Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, o que resultou em um confronto direto. A pessoa baleada no tiroteio foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar. Cláudio Bastos foi rendido e preso no local.



As investigações continuam, e outros suspeitos podem ser alvo de novas diligências nos próximos dias.