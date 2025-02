O ex-vereador de Cabo Frio Davi Souza, que perdeu a eleição no último ano e era do grupo de José Bonifácio e Jânio Mendes, agora está com emprego na prefeitura, bem como sua esposa.

Davi foi nomeado na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação com remuneração de R$ 7.271,88. Já sua esposa, a Camila Saraiva, Secretária do Idoso, recebe R$ 12.831,62.

Somados os valores, o ex-vereador ganha quase R$20 mil por mês, após decidir apoiar Dr. Serginho.