Ex-vereador de Cabo Frio e pai da Secretaria de Saúde é internado no HCE

O ex-vereador de Cabo Frio, Antônio Carlos de Carvalho Trindade, foi internado na manhã desta terça-feira, dia 10, no Hospital Central de Emergência, em São Cristóvão para onde foi levado depois de passar mal em casa.



Pai da secretária de Saúde, Beatriz Trindade, Antônio Carlos, de 86 anos, teve um sangramento gástrico.



O ex-vereador está sendo levado nesse momento para o Hospital Santa Isabel onde será submetido a uma endoscopia e a outros exames. A reportagem apurou, junto a família, que Antônio Carlos está estabilizado e lúcido.