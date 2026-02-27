Ex-vereadora de Búzios passa por audiência de custódia e continua presa

A ex-vereadora de Búzios Gladys Pereira Rodrigues da Costa passou, ontem, por uma audiência de custódia em Benfica, no Rio de Janeiro, para onde foi transferida na quarta-feira.



A ex-vereadora vai continuar presa, acusada de peculato e associação criminosa pela q de “rachadinha” na Câmara, no período entre 2017 a 2020. Gladys foi denunciada pelos ex assessores.

O juiz também determinou medidas cautelares a outros três assessores de Gladys considerados réus no processo: Tamiles Gomes, Flavio Lopes Gomes e Paulo Ferreira Gomes Filho. A defesa prepara agora o pedido de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça.