Pular para o conteúdo

Ex-vereadora de Búzios passa por audiência de custódia e continua presa

Jornal de Sábado
IMG_7874

A ex-vereadora de Búzios Gladys Pereira Rodrigues da Costa passou, ontem, por uma audiência de custódia em Benfica, no Rio de Janeiro, para onde foi transferida na quarta-feira.

A ex-vereadora vai continuar presa, acusada de peculato e associação criminosa pela q de “rachadinha” na Câmara, no período entre 2017 a 2020. Gladys foi denunciada pelos ex assessores.

O juiz também determinou medidas cautelares a outros três assessores de Gladys considerados réus no processo: Tamiles Gomes, Flavio Lopes Gomes e Paulo Ferreira Gomes Filho. A defesa prepara agora o pedido de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça.

Veja também

IMG_7877

Professor de jui-jitsu do projeto social da APAE de Cabo Frio tem carro arrombado e levam mais de 50 faixas e kimonos dos alunos

IMG_7873

Casa do Pescador, em Cabo Frio, não será demolida e virará um espaço cultural

IMG_7872

Unidades de Saúde funcionam normalmente em Cabo Frio

IMG_6631

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27