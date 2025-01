EXCLUSIVO: Alexandre Martins recorre a Felipe Lopes para conter “rebelião” e eleger Chaves

Reportagem: Cleber Lopes

O prefeito reeleito de Búzios Alexandre Martins tenta, desesperadamente, conter uma “rebelião” na Câmara faltando menos de 24 horas para assumir o segundo mandato. A crise política levou o prefeito a negociar com um vereador que, até então, ele pretendia isolar: Felipe Lopes. O desafeto pode virar aliado e garantir a eleição de Anderson Chaves – candidato de Alexandre Martins – para a presidência da Câmara, que está ameaçada pelo grupo rebelde. O prefeito já teria oferecido a Felipe Lopes as secretaria de Ação Social ou da Pessoa com Deficiência mas o vereador está irredutível: só aceita a Educação. Felipe Lopes comandou a pasta no governo Henrique Gomes.

Os “rebelados” são os vereadores Vitinho, Aurélio e Dida, que tem atuado em conjunto. Aurélio Barros retornou a Câmara após conquistar 1.188 votos. Victor Santos se reelegeu com 1.078. Um dos dois deve ser o adversário de Anderson Chaves na eleição para a presidência da Mesa Diretora marcada para esta quarta-feira, logo após a cerimônia de posse. De acordo com fontes da Câmara o placar da eleição, atualmente, estaria em 4 a 4 e Felipe Lopes seria o fiel da balança na disputa. Ele retornou a Câmara depois de uma disputa voto a voto que marcou a briga pela última vaga do legislativo buziano. O candidato do DC – Democracia Cristã, que apoiou Rafael Aguiar, acabou eleito com 493 votos, uma diferença de apenas dois votos para o segundo colocado do partido. Assis Linhares obteve 491 votos, ficou na primeira suplência e, agora, pode assumir a cadeira caso Felipe decida aceitar uma vaga no primeiro escalão da prefeitura.

A rebelião, de acordo com fontes ligadas ao prefeito, teria revoltado Alexandre Martins. Ele sabe que não terá vida fácil com os vereadores nesse segundo mandato. O prefeito ainda tenta digerir a derrota na votação do orçamento, onde os vereadores reduziram de 50 para 5% o percentual do orçamento municipal que poderá remanejar sem precisar de autorização do Legislativo. O orçamento municipal de Búzios em 2025, tem previsão de receita e de despesa de R$ 644.403.425,51. As maiores dotações previstas no orçamento são para Educação (R$172.392.479,59); Saúde (R$ 156.581.093,66) e Administração (R$138.854.567,33). Para gestão ambiental, a dotação é de R$ 4.589.642,63; Saneamento (R$ 500.000,00); Urbanismo (R$ 44.348.092,23); Turismo (R$ 2.768.164,91), Cultura (R$1.706.350,00). O orçamento da Câmara Municipal de Búzios é de R$ 16.495.376,05.