Exército treina em Arraial do Cabo

A Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt) esclarece que a “Operação Saci”, que aconteceu essa semana em Arraial do Cabo, é um exercício de adestramento avançado das frações orgânicas desta Grande Unidade Aeroterrestre (GU Aet), acontece anualmente desde 1976, em diversas regiões do país, e, neste ano, teve suas atividades realizadas, entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro de 2022, nos municípios localizados na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

A “Operação Saci” trabalha em ação conjunta com a Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira e tem a finalidade de manter a Força de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro em condições de pronto emprego, além de constar no calendário oficial de atividades do Comando de Operações Terrestres (COTER).

Fonte e fotos: Comando Militar do Leste – Brigada de Infantaria Pará-quedista