Expo Folclore começa na próxima segunda em Arraial do Cabo

Na próxima segunda-feira (22), às 18h, o antigo cinema de Arraial do Cabo recebe a Expo Folclore.



A exposição, que promete cobrir o espaço com muitas cores e história, vai exibir parte do acervo da Folia Reis Estrela do Oriente, fundada em 1981. Além da mostra, também será realizada uma oficina de confecção de máscaras, com a participação de alunos da rede municipal de ensino.

A exposição, organizada pela Secretaria de Educação de Arraial do Cabo, por meio da Subsecretaria de Cultura, ficará disponível no espaço até o dia 31 de agosto, sendo a abertura no dia 22, às 18h; e do dia 23 ao dia 31, das 8h às 17h. Já coloca na agenda. Você não pode perder!

O antigo cinema fica na Avenida da Liberdade, número 50, Praia dos Anjos (ao lado da Câmara Municipal).